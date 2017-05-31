Минэкономразвития отчиталось об ускорении роста ВВП

Рост ВВП России в апреле 2017 года ускорился до 1,4 процента в годовом выражении. Об этом в среду, 31 мая, сообщается на сайте Минэкономразвития.

«В апреле 2017 года, по оценкам Минэкономразвития России, рост ВВП ускорился по сравнению с 0,5 процента год к году в первом квартале 2017 года и составил 1,4 процента год к году, а индекс ВВП, очищенный от сезонности, оценивается на уровне 0,2 процента месяц к месяцу», — говорится в материалах министерства.

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Указывается также, что в апреле сохранились тенденции, сформировавшиеся в первом квартале 2017 года. Вклады в прирост ВВП распределились следующим образом: транспорт (0,5 процентного пункта), добыча полезных ископаемых (0,3 процентного пункта), энергетика (0,2 процентного пункта), торговля и обрабатывающие производства (по 0,1 процентному пункту), указывает Минэкономразвития.

22 мая глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что экономическая ситуация в России в первом квартале дает основания для того, чтобы ожидать роста ВВП в 2017 году на два процента.

17 мая Росстат сообщил, что ВВП России в первом квартале 2017 года вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 0,5 процента.