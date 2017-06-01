Спорт
 

Навратилова в письме стадиону отреагировала на заявление Корт о лесбиянках

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Мартина Навратилова
Мартина Навратилова

Бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова написала открытое письмо стадиону «Маргарет Корт арена», в котором обвинила в расизме свою коллегу, австралийскую теннисистку Маргарет Корт. Текст письма приводит Canberra Times.

«Корт — великолепная теннисистка, а также расистка и гомофоб. Ее яд — это не просто мнение. Она активно добивается того, чтобы люди из ЛГБТ-сообщества никогда не получили равных прав с остальными. Вообще-то, мы тоже люди. Свобода слова — это хорошо, но нельзя давать возможность высказываться таким людям, как Корт», — написала Навратилова.

Кроме того, чехословацкая и американская теннисистка призвала переименовать стадион Australian Open «Маргарет Корт арена» и назвать его именем другой австралийской теннисистки — Ивонн Гулагонг.

В декабре 2014 года Навратилова вступила в однополый брак с российской моделью Юлией Лемиговой.

В среду, 31 мая, Корт рассказала о большом количестве лесбиянок в теннисе и заявила, что однополые отношения идут от дьявола.

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