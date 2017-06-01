Захарова спрогнозировала усиление эксплуатации темы «руки Кремля» в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы сената Конгресса США по расширению антироссийских санкций частью американских внутриполитических игр. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, эксплуатация темы «руки Кремля» в Соединенных Штатах будет только усиливаться. «Я думаю, что причина в том, что [президентская] кампания была очень бурной, она была даже по американским оценкам очень грязной и самой дорогой, и денег в нее было закачано столько, и ставки были такие высокие, что их просто сейчас надо отрабатывать», — пояснила Захарова.

Она также подчеркнула, что США в настоящее время подходят «к очередной электоральной волне, к очередному электоральному циклу», а значит, «все будет интенсифицироваться» (промежуточные выборы в Конгресс США состоятся в 2018 году — прим.«Ленты.ру»).

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Ранее в четверг, 1 июня, сообщалось, что глава банковского комитета сената Майк Крэпо из Айдахо и старший демократ в комитете Шеррод Браун из Огайо выступили с инициативой ужесточить санкции против России из-за ее политики в отношении Украины и Сирии, а также «вторжения в киберсистемы» Соединенных Штатов.

26 мая представитель Белого дома заявил, что президент Дональд Трамп не собирается снимать с России санкции и не исключает возможности их ужесточения.

После присоединения Крыма к России и начала вооруженных столкновений на юго-востоке Украины в 2014 году США и ряд стран ввели санкции против Москвы, в частности, ограничивающие инвестиции в российскую экономику, работу с рядом компаний, передачу технологий. В ответ на это Москва ввела запрет на ввоз некоторых видов сельхозпродукции и продовольствия из США и стран, поддержавших американские меры.