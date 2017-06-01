Соратник Порошенко поведал о пунктике России в отношении Украины

Депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник заявил, что Россия помешана на Украине и уделяет ей слишком много внимания. Такое мнение в четверг, 1 июня, парламентарий высказал изданию «Гордон», комментируя высказывание секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова о необходимости скорейшего введения виз с РФ.

«Категорически поддерживаю Турчинова. Внешняя политика страны должна быть последовательной. Если мы признали РФ агрессором и движемся в ЕС, то, безусловно, должны сокращать дипломатические контакты с Россией», — отметил парламентарий. Он указал, что введение визового режима с Россией — логичный шаг, который должен быть реализован.

Депутат подчеркнул, что не стоит опасаться ответных мер со стороны российских властей. По его словам, если Россия будет заинтересована во въезде граждан Украины на свою территорию, то найдет способ это обеспечить. «Если не будет — и слава богу!» — заметил Винник. По его мнению, «у России какой-то пунктик». «Они не могут жить без Украины. Каждая вторая новость на российских сайтах — про Украину. Будто у них нечего писать про свою гигантскую страну», — возмутился народный избранник.

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Он также добавил, что визовый режим с РФ может быть введен в любой момент.

Ранее в четверг Турчинов выступил за скорейшее введение визового режима с Россией. «Я считаю, что этот вопрос не просто назрел, а перезрел», — сказал секретарь СНБО.

31 мая официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что отмена безвизового режима с Россией будет иметь ряд сложностей, однако при принятии соответствующего политического решения внешнеполитическое ведомство готово работать в новых условиях.

По данным Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Украина в 2016-м была лидером по числу мигрантов в Россию — в страну въехало 2,4 миллиона украинцев.