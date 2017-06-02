Польша сменит Украину на посту непостоянного члена Совбеза ООН в 2018-2019 году. Помимо Польши, членами Совбеза избрали Гвинею, Кот-д'Ивуар, Кувейт и Перу. Об этом сообщается в Twitter шведской миссии ООН.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский отметил, что это является «прекрасной победой польской дипломатии и важным успехом внешней политики Варшавы».

Польша в шестой раз выбрана непостоянным членом Совбеза ООН. Отмечается, что 190 из 192 стран проголосовали за кандидатуру Варшавы.

В январе 2018 года Польша начнет свою двухлетнюю работу в качестве члена Совбеза ООН.

В Совбезе ООН пять постоянных членов: США, Россия, Китай, Великобритания и Франция, а также 10 непостоянных членов: 3 места от африканских стран, 2 места от азиатских государств, 2 места от латиноамериканских, 2 места от западноевропейских и одно место от государств Восточной Европы.