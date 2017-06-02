Мир
 

Польша сменит Украину на посту непостоянного члена Совбеза ООН

Перейти в «Мою Ленту»

Польша сменит Украину на посту непостоянного члена Совбеза ООН в 2018-2019 году. Помимо Польши, членами Совбеза избрали Гвинею, Кот-д'Ивуар, Кувейт и Перу. Об этом сообщается в Twitter шведской миссии ООН.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский отметил, что это является «прекрасной победой польской дипломатии и важным успехом внешней политики Варшавы».

Польша в шестой раз выбрана непостоянным членом Совбеза ООН. Отмечается, что 190 из 192 стран проголосовали за кандидатуру Варшавы.

В январе 2018 года Польша начнет свою двухлетнюю работу в качестве члена Совбеза ООН.

В Совбезе ООН пять постоянных членов: США, Россия, Китай, Великобритания и Франция, а также 10 непостоянных членов: 3 места от африканских стран, 2 места от азиатских государств, 2 места от латиноамериканских, 2 места от западноевропейских и одно место от государств Восточной Европы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бывшего президента Польши заподозрили в публикации секретных документов
МИД раскритиковал обвинения Варшавы по поводу идентификации жертв катастрофы
Пятеро задержанных в Польше за драку россиян отпущены на свободу
Последние новости
Рогозин предрек развал хиреющему без врага НАТО
Глава Роскосмоса рассказал о будущем космодрома Восточный
Манчини захотел купить в «Зенит» нападающего за 100 миллионов евро
На западе Украины избили потерявшего ногу в Донбассе ветерана АТО
Москвичка забила сына молотком и выбросилась из окна
Житель Саратова бросил гранату в пришедших к нему с обыском полицейских
Полтавченко заявил об отсутствии заявки РПЦ на передачу Исаакиевского собора
Другие материалы рубрики
Мир14:07 — Сегодня
Дональд Трамп

Цена двух градусов

США вышли из Парижской сделки по климату: что это значит?
19:24 — Сегодня

Операциями ЦРУ в Иране займется американский «аятолла»

17:50 — Сегодня

В ходе протестов в Кабуле погибли семь человек

19:55 — Сегодня

Путин предложил альтернативу выходу Вашингтона из Парижского соглашения

Мир00:29 — 1 июня

Мачете убивает

В Мексике зафиксирован рекордный уровень насильственных смертей
15:54 — Сегодня

Китаец сбил ногой сталагмит возрастом в три тысячи лет

17:48 — Сегодня

Путин поделился впечатлением от отчетов разведки США о «вмешательстве России»

18:11 — Сегодня

СМИ сообщили о возможном уходе Джонсона с поста главы МИД Британии

Мир00:15 — Сегодня
Displaced Sudanese Fatna Adam Hamed (R), 11, who was raped last Friday by unidentified armed men, leans on her mother's shoulder at her shelter at Otash Internally Displaced Persons (IDP) Camp in Nyala, southern Darfur

«Да сбрось ты уже на меня бомбу!»

Гуманитарная премия «Аврора»: новые истории современного героизма
17:13 — Сегодня

В Москве разглядели давнюю обиду в призыве Меркель к ЕС взять судьбу в свои руки

14:13 — Сегодня

Конгрессмены потребовали лишить зятя Трампа допуска к секретным документам

17:19 — Сегодня

Путин выразил уверенность в неприменении Асадом химического оружия

Россия
Где теперь водку заряжать?
Репортаж с места крушения пирамиды Голода на Новорижском шоссе
Владимир Путин«Запад нам на голову сел и ноги свесил»
Самые яркие цитаты Путина с Петербургского форума
Полтавченко заявил об отсутствии заявки РПЦ на передачу Исаакиевского собора
Рогозин предрек развал хиреющему без врага НАТО
Доля противников ЕГЭ среди россиян достигла десятилетнего максимума
Голодец назвала примерную дату запуска системы электронных трудовых книжек
Кирпичная заводская стена обрушилась на школьника в Ивановской области
Все материалы
Мир
Дональд ТрампЦена двух градусов
США вышли из Парижской сделки по климату: что это значит?
Мачете убивает
В Мексике зафиксирован рекордный уровень насильственных смертей
Displaced Sudanese Fatna Adam Hamed (R), 11, who was raped last Friday by unidentified armed men, leans on her mother's shoulder at her shelter at Otash Internally Displaced Persons (IDP) Camp in Nyala, southern Darfur«Да сбрось ты уже на меня бомбу!»
Гуманитарная премия «Аврора»: новые истории современного героизма
Операциями ЦРУ в Иране займется американский «аятолла»
Путин предложил альтернативу выходу Вашингтона из Парижского соглашения
Джон Кеннеди c дочерьюГосударствообразующая семья
Династия Кеннеди вчера и сегодня
Збигнев БжезинскийЧеловек в истории
Война и мир Збигнева Бжезинского
Все материалы
Бывший СССР
Анатолий Шарий «Украинские журналисты упали ниже дна»
Как блогер Анатолий Шарий уволил министра информации Украины
В Полтаве памятник Мазепе вновь облили краской
Руслан Коцаба«Свиньи у корыта — это описание украинской власти»
Журналист Руслан Коцаба из Ивано-Франковска — о ненависти общества к политикам
Додон рассказал об обещании Путина ограничиться высылкой пяти дипломатов
На западе Украины избили потерявшего ногу в Донбассе ветерана АТО
В Киеве сообщили о полученных от экстрасенсов доказательствах по делу Януковича
Глава Минздрава Украины признала отсутствие бесплатной медицины в стране
Все материалы
Финансы
Вписаться в революцию
Как участники ПМЭФ искали место России в глобальной экономике
«Кризис в России закончился»
Александр Ивлев о перспективных секторах отечественной экономики
Россия выпустит еврооблигации на три миллиарда долларов
Путин призвал заканчивать с санкциями
Путин рассказал о новом подъеме в экономике России
Путин призвал чиновников помогать богатым вкладывать деньги
Китай оценил запасы «горючего льда» в 80 миллиардов тонн нефтяного эквивалента
Все материалы
Бизнес
Хозяева неба
Знаменитые пассажирские лайнеры, созданные в СССР
Алексей Чекунков«Первые онлайн-торги на рыбоводные участки пройдут в августе»
Гендиректор ФРДВ Алексей Чекунков о развитии аквакультуры на Дальнем Востоке
Дмитрий Киселев«Форум удался»
Президент Торгово-промышленной палаты об итогам Петербургского форума
Японский автоконцерн намерен построить завод в Московской области
Ликсутов рассказал о едином проездном для Москвы и Петербурга
ЮНЕСКО вручила лучшим молодым ученым совместные с «ФосАгро» и IUPAC гранты
«Росатом» и «КамАЗ» начнут сотрудничество в сфере развития электротранспорта
Все материалы
Силовые структуры
«Я приходил к силовикам и вызывал их стрелков на дуэль»
Как гражданские стали учить стрелять полицию и военных
«Останки несовершеннолетних находят каждый год»
Монолог волонтера о похищениях и принуждении детей к попрошайничеству в России
Люди не выдерживают
О чем гласят утекшие в сеть материалы расследования катастрофы Ту-154
В Польше пообещали обзавестись истребителями пятого поколения к середине 2020-х
ВЭБ и «Ростех» создали совместное предприятие для конверсии оборонки
В Москве назвали дестабилизирующим шагом переброску в Европу американских B-52
Скрывавшуюся от полиции 19 лет цыганку задержали в Кузбассе
Все материалы
Наука и техника
Смерть всем человекам
Почему беспилотные автомобили сбивают велосипедистов и попадают в аварии
Пуск ракеты «Союз»Назад в СССР
На что «Роскосмос» променяет космодром Восточный и ракету «Ангара»
Разорвало на куски
Как ученые создали аналог черной дыры на Земле
Представлена новая часть Need for Speed
Затопление Нью-Йорка из-за глобального потепления показали на видео
Создан искусственный интеллект для «игры со шрифтами»
Доказана невозможность воскрешения динозавров
Все материалы
Спорт
Лига чемпионок
Битва подруг и жен футболистов «Реала» и «Ювентуса»
Роберто МанчиниИтальянская мода
Чего ждать от прихода в «Зенит» Роберто Манчини
Арсен ВенгерПожизненный срок
Венгер, Фергюсон и другие тренеры-долгожители мирового футбола
Ковальчук отказался от переезда в НХЛ
Месси решил открыть посвященный самому себе парк в Китае
Бывший тренер «Зенита» обвинил Манчини в желании заработать
Дзюба пропустит Кубок конфедераций
Все материалы
Культура
С нелюбимыми не расставайтесь
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Чудо-женщины» до Андрея Звягинцева
Ленин-велосипедист и Башмет-альтист
Главные события книжного фестиваля на Красной площади
Спешит на помощь
Дэйл Купер и Дэвид Линч в «Твин Пикс» напоминают человечеству, где искать истину
Умер балетмейстер Мариинки Сергей Вихарев
Артемий Лебедев создал сайт для раскрашивания черно-белых изображений
Вышел трейлер фильма Covfefe об опечатке Трампа
Минздрав потребовал запретить господдержку фильмов с курением
Все материалы
Интернет и СМИ
Кэти Гриффин «Минус один укроп»
Как журналисты лишаются работы из-за шуток про власть, инвалидов и трупы
«Я ни хрена не делаю и получаю бабки»
Кто из звезд российского YouTube может попасть в Госдуму
Искусство подставы
Кто стоит за похищениями людей и угонами автомобилей ради рекламы
Баста заставил Life удалить данные о наркотиках в его клубе
Ролик с покусавшим круассан котом назвали величайшим видео интернета
На Social Media Moscow представят 12 главных кейсов в SMM
Дети-полицейские арестовали Козловского и побили Урганта за чтение «Гамлета»
Все материалы
Ценности
Карбюратор... и что у них есть еще там
Самые красивые авто на аукционе Greenwich Concours d'Elegance
Было просто хорошо, стало «ошнурительно»
Сергей Шнуров поменял привычки
На фанатов «Гарри Поттера» наденут браслеты
Vetements отказался от шоу в Париже
Демна Гвасалия превратил моделей Balenciaga в офисных клерков
Личные вещи принцессы Леи выставили на торги
Rolls-Royce покажет публике Phantom Фреда Астера
Все материалы
Путешествия
Коктебель от Волошина до Македонского
Чем заняться в пристанище поэтов, романтиков и дельтапланеристов
Аня Бушуева: «Паэлья — вовсе не испанское блюдо»
Как приготовить главное блюдо Валенсии
Албания отменила визы для россиян на время курортного сезона
Обезвреживание пьяного дебошира на борту самолета в США сняли на видео
Российского туриста нашли повешенным в отеле на Пхукете
В Казахстане спасли заблудившихся в степи туристов из Швейцарии
Российская семья заплатила 1,7 миллиона рублей за перелет в Токио
Все материалы
Из жизни
Весь мир любит единорога
Миллениалы помешались на всем, что связано с мифическим существом
Проклятие изумруда за миллиард долларов
За самоцвет боролись бизнесмены, мошенники и стартап, но он не достался никому
С широко закрытыми глазами
Самые популярные снимки Instagram за май
Черепаха разбила автомобиль в Китае
Белая акула увязалась за байдаркой в Калифорнии
Трамп оставил белый след на руке вьетнамского премьера
Власти Юты выступили против брака между мужчиной и малолетним ноутбуком
Все материалы
Тест-драйв самого продаваемого кроссовера России
Длительный тест Hyundai Creta: итоги и сравнение с конкурентами
Время. Деньги
Сколько стоят секунды на Северной Петле
Самые дорогие машины России
Самые дорогие автомобили самого популярного сайта продаж
Самый быстрый «Финик»
Три причины дать шанс новому купе Infiniti Q60: первый тест-драйв
Новую BMW M5 случайно рассекретили в Need For Speed
Nissan обновил X-Trail
В Китае построили пятиуровневую мегадорогу
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы