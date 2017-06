Фестиваль Rock am Ring в Германии возобновился после угрозы теракта

Рок-фестиваль Rock am Ring в немецком Нюрбурге (земля Рейнланд-Пфальц) возобновил свою работу после эвакуации из-за угрозы теракта. Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook в субботу, 3 июня.

По информации организаторов, продолжить фестиваль разрешила полиция. Были проведены обыски, при этом угроза не подтвердилась. В итоге Rock am Ring вновь открылся для посетителей во второй половине дня. Однако расписание мероприятий пришлось скорректировать.

Ранее сообщалось, что полиция эвакуировала с ежегодного Rock am Ring всех зрителей. Шоу, на которое было продано до 90 тысяч билетов, было приостановлено. Появлялась информация о задержании двух работающих на фестивале мужчин. Как передавала газета Bild, двое сотрудников фирмы-субподрядчика могли заложить на территории мероприятия некое устройство.

Rock am Ring — один из крупнейших рок-фестивалей мира. Он ежегодно проходит на гоночной трассе Нюрбургринг в первые выходные июня. На фестивале за время его существования играли The Who, AC/DC, Deep Purple, Scorpions, Dio, Van Halen, Rolling Stones, Оззи Осборн. В этом году должны были выступить 85 групп, хедлайнерами заявлены die Toten Hosen и System of a Down.