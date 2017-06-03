Украинский губернатор похвастался налаженным во всем Донбассе радиовещанием

Первый канал «Украинского радио» начал вещание на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом сообщил на своей странице в Facebook губернатор Донецкой области (подконтрольной киевским властям части региона) Павел Жебривский.

По его словам, передатчик, который транслирует сигнал, установлен примерно в 20 километрах от линии разграничения сторон в районе проведения АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют военную операцию в Донбассе). «Наши люди на временно оккупированных территориях говорят, что сигнал добивает до Ростова-на-Дону», — написал чиновник.

Жебривский отметил, что также продолжается работа над улучшением сигнала для мобильных сетей.

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В феврале член Национального совета по телерадиовещанию Украины Сергей Костинский рассказал, что «уже сейчас в Крыму можно слушать "Украинское радио" и Meydan Radiosı». По его утверждению, вещание осуществляется в центральных и северных районах российского региона.

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский объяснил заявления Киева об украинском вещании на полуострове звуковыми галлюцинациями.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как украинские власти объявили о старте АТО. В Донбассе вслед за этим были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей поддержали это решение. Украинские власти не признали итоги голосования, а присоединение полуострова сочли аннексией. Москва утверждает, что процедура в полной мере соответствует нормам международного права.