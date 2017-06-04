Спорт
 

Защитник сборной России нашел способ противостоять Роналду

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Защитник сборной России и московского «Спартака» Дмитрий Комбаров объяснил, как противостоять нападающему сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Слова спортсмена приводит «Российская газета».

«С ним надо за ручку ходить. Отпустишь на секунду — он забьет. Роналду держит уровень с самого начала своей карьеры. Это звезда мирового масштаба. Он забивает, раздает. В нужный момент и в защите отработать может», — рассказал Комбаров, отметив, что Роналду является лидером сборной Португалии.

«Он меньше с мячом, потому что на острие. Ему сложнее получить мяч, потому что его каждую секунду опекают. Но у португальцев есть и другие звезды. Хотя все понимают, что Роналду — их лидер», — подчеркнул защитник.

В субботу, 3 мая, Роналду оформил дубль в финале Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Встреча завершилась победой «Реала» со счетом 4:1.

Россияне встретятся с командой Португалии на групповом этапе Кубка Конфедераций. Матч состоится 21 июня. Также отечественные футболисты сыграют с Новой Зеландией (17 июня) и Мексикой (24 июня).

Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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