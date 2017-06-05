Под Киевом вандалы взломали склеп Мордехая Чернобыльского

В селе Анатевка Киевской области неизвестные повредили склеп еврейского праведника Мордехая Чернобыльского. Об этом сообщил главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман, его слова опубликованы в понедельник, 5 июня, на сайте столичной Еврейской общины.
«В Анатевке под Киевом неизвестные преступники разбили стекло и взломали раму на Огеле [склепе] великого мудреца и праведника Мордехая Чернобыльского», — написал он. По его словам, вызванная на место происшествия полиция зарегистрировала попытку взлома и проникновения.
Асман отметил, что данный акт вандализма — лишь один из эпизодов целой серии осквернений еврейских могил, культовых сооружений и памятников жертвам Холокоста. Он подчеркнул, что тенденция особенно усилилась в последние месяцы, и это вызывает тревогу среди украинских евреев. «Призываю правительство и правоохранительные органы Украины принять дополнительные меры по обеспечению безопасности еврейских объектов», — заключил раввин.
28 апреля в селе Петрыкив Тернопольской области неизвестные осквернили памятный камень на могиле жертв Холокоста: сам знак и венки возле него были облиты масляной жидкостью. За последние 10 лет акты вандализма там совершались шесть раз. Злоумышленников ни разу не задержали.
В марте на еврейском кладбище в Одесской области вандалы разбили и перевернули памятники погибшим в Великой Отечественной войне. В том же месяце под Одессой неизвестные разрушили монумент в честь жертв Холокоста.
Мордехай Тверской (Чернобыльский) — сын известного раввина Менахема Нахума. Был похоронен в 1837 году посреди поля к востоку от Киева. В 2015 году возле могилы праведника построен поселок для размещения еврейских беженцев с Восточной Украины, получивший название Анатевка.