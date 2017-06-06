При ударе коалиции погибли двое сирийских военных

В результате авиаударов возглавляемой США коалиции в сирийской пустыне в районе Ат-Танфы погибли двое военнослужащих сирийской армии, более 15 получили ранения. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник с места событий.

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Во вторник, 6 июня, коалиция во главе с Соединенными Штатами нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе. Первый подобный удар был нанесен 18 мая в том же районе.

В российском Федеральном собрании удар коалиции назвали актом агрессии и заявили, что это должно быть предметом рассмотрения на внеочередном заседании Совбеза ООН.

