Объявлены лауреаты государственной премии в области культуры

Композитор Эдуард Артемьев, балетмейстер Юрий Григорович и генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский стали лауреатами Государственной премии в области культуры. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 7 июня.

79-летний Артемьев представлен к награде за вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства. Композитор является автором музыки к фильмам таких режиссеров, как Андрей Тарковский («Солярис», «Зеркало», «Сталкер»), Никита Михалков («Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих») и Андрей Кончаловский («Сибириада», «Дом дураков»).

Руководителю балетной труппы Большого театра Григоровичу премию присудили «за выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового хореографического искусства». Пиотровский отмечен наградой за работу над сохранением отечественного и мирового культурного наследия.

Отмечается, что размер каждой государственной премии составит пять миллионов рублей. Она присуждается с 2006 года за просветительскую и миротворческую деятельность людям, получившим общественное признание в России.