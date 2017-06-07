Иван Ургант высмеял решение властей Екатеринбурга закатать в асфальт старый пень

Ведущие «Вечернего Урганта» попытались объяснить логику екатеринбургских властей, которые уложили асфальт вокруг старого пня. Отрывок передачи был опубликован на сайте программы.

По словам Ивана Урганта, чиновники объяснили решение тем, что на снос дерева (так в документах значится пень) необходимо разрешение. Не получив документ, служба по благоустройству просто постелила асфальт вокруг него.

Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев предположил, что пень могли оставить в назидание, «чтобы, так сказать, не лихачили на дороге». На что Ургант заметил, что в результате в Екатеринбурге появился «первый пень-полицейский», причем, вероятнее всего, полицейский будет становиться сверху, чтобы спеть «какой чудесный день, какой чудесный пень».