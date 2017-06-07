Орешкин призвал молодых мам поработать ради экономического роста

Сокращение в России людей трудоспособного возраста нужно компенсировать активизацией на рынке труда молодежи и молодых мам. Об этом в среду, 7 июня, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе выступления в Госдуме, передает Rambler News Service.

Также важно привлекать в страну талантливую молодежь и квалифицированные кадры со всего мира, отметил он. Необходимо создавать условия, чтобы иностранцы, окончившие российские вузы, могли остаться и работать в России, считает Орешкин.

В здравоохранении основным ориентиром должно стать увеличение продолжительности активной жизни и сокращение периода нетрудоспособности, отметил глава Минэкономразвития. В России предстоит внедрить систему развития человеческого потенциала — в школе нужно разработать систему мотивации и преподносить востребованные знания, развивать коммуникативные навыки и способность к обучению на протяжении всей жизни. Проблема востребованности знаний стоит также и перед вузами, указал Орешкин.

Развитие человеческого капитала вместе с активизацией инвестиций и обновлением инфраструктуры должно стать одним из факторов экономического роста в России, уверен глава Минэкономразвития.

2 июня Орешкин заявил, что достижение темпов роста российской экономики в шесть процентов «крайне затруднительно».