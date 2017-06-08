Власти Крыма обвинили Украину в давлении на Джамалу

Украинская певица Джамала, победившая в международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2016», не может приехать в Крым из-за оказываемого на нее давления. Об этом вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов заявил РИА Новости в четверг, 8 июня.

Мурадов напомнил, что официально пригласил исполнительницу в Крым в мае. «Мы по косвенным признакам видим, что Джамалу эти приглашения тронули, что она хочет побывать на родине. Мы очень сожалеем, что она в силу давления на нее со стороны определенных киевских кругов, властей, каких-то служб не приехала в Крым», — подчеркнул он.

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Вице-премьер отметил, что приглашение остается в силе: «Мы ее всегда ожидаем и окажем необходимое гостеприимство».

22 мая сообщалось, что дедушка Джамалы скончался в Крыму.

Украинскую певицу официально пригласили на полуостров 16 мая. Это произошло после того, как артистка посетовала, что не может посетить республику даже для того, чтобы навестить больного дедушку. Причину, по которой она якобы не может въехать на территорию республики, Джамала не назвала.

Крым воссоединился с Россией 18 марта 2014 года по итогам проведенного референдума. Несмотря на это, украинские власти считают регион своей территорией. Москва же утверждает, что присоединение полуострова прошло в соответствии с нормами международного права. Согласно украинскому законодательству, для граждан страны въезд и выезд в Крым — беспрепятственный. Для этого достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность и гражданство Украины.