Эротические рисунки Пушкина покажут в Петербурге

В Петербурге с июня по октябрь пройдет фестиваль ПушкинFest, посвященный творчеству русского поэта Александра Пушкина. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает kp.ru.

Фестиваль состоится на пяти площадках, в том числе на даче поэта в Царском Селе и в музее-усадьбе Державина.

«По нашим подсчетам, чтобы обойти все, нужно потратить три дня. Для семейного отдыха стоит сходить в сад у усадьбы Державина. Там хочется остаться подольше», — рассказала пресс-секретарь мероприятия Мария Калита.

«А взрослым должна понравиться выставка эротических рисунков поэта в Царском Селе», — добавила она. В экспозицию войдут картинки, которые Пушкин рисовал на полях стихотворений.

Фестиваль продлится до 6 октября.