Спасатели обнаружили десять тел на месте падения самолета в Мьянме

Военно-морской корабль Мьянмы обнаружил в Андаманском море обломки пропавшего военного самолета и 10 тел погибших в авиакатастрофе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя вооруженных сил страны. Среди них четверо детей.

Отмечается, что тела троих человек были обнаружены 7 июня, еще семь тел были найдены на следующих день.

Самолет, перевозивший семьи военнослужащих из расположенных на юге Мьянмы гарнизонов в Янгон, пропал с радаров днем 7 июня, когда пролетал над Андаманским морем.

На борту находились 122 человека, из них 15 детей. Самолет также перевозил 2,4 тонны груза. Причины произошедшего выясняются.