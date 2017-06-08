Песков отказался «смешить публику» упреками в адрес Вашингтона из-за кибератак

Сайт президента России регулярно подвергается кибератакам, осуществляемым с территории США, однако это не повод винить американские власти. Такое мнение в четверг, 8 июня, высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам официального представителя Кремля, хакерские атаки с территории разных стран мира фиксируются ежедневно.

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«Но я не хотел бы смешить публику заявлениями о том, что за этим стоит официальный Вашингтон. Ибо совершение хакерской атаки с территории какой-либо страны не может означать причастность официальных властей к этому», — сказал Песков в ответ на просьбу уточнить, стоят ли, по его мнению, за атаками спецслужбы США.

«Что касается вмешательства во внутренние российские дела — такие случаи известны», — добавил представитель Кремля, комментируя инициативу Совета Федерации создать комиссию против вмешательства иностранных государств в дела Москвы.

В конце мая заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов рассказал, что в 2016 году информационные ресурсы России были атакованы более 50 миллионов раз. По сравнению с 2015 годом, их число возросло троекратно, при этом более 60 процентов кибератак осуществлялись из других стран.