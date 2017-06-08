Скворцова рассказала о цифровизации работы скорой помощи

Министр здравоохранения Вероника Скворцова отчиталась о внедрении новых технологий в работу медиков в регионах, сообщает «Интерфакс».

«На сегодняшний день более 90 процентов регионов цифровизировали работу скорой помощи, включая внедрение технологий ГЛОНАСС, и переходят на централизованные диспетчерские всей службы экстренной медицинской помощи», — заявила министр. Она отметила, что более 90 процентов также перешли на электронную запись на прием к врачу.

Скворцова добавила, что идет внедрение виртуальных личных кабинетов для граждан, позволяющих записываться к врачам через Единый портал государственных услуг. Планируется, что в 2018 году данным сервисом смогут воспользоваться 14 миллионов граждан.

В апреле сообщалось, что машины скорой помощи в Москве в преддверии Кубка конфедераций снабдят QR-кодами, чтобы пациенты могли оставлять сообщение о качестве медобслуживания.