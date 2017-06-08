В Подмосковье возбуждено уголовное дело в связи с гибелью ребенка от урагана

Первое уголовное дело в связи с гибелью людей во время урагана 29 мая возбуждено в Московской области. Об этом «Ленте.ру» заявили в Следственном комитете России.

Представитель СКР уточнила, что дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей».

В ходе доследственной проверки было установлено, что «29 мая 2017 года, в период с 15:30 до 16:30, в момент захода детей с футбольной площадки в здание Муниципального образовательного учреждения "Томилинская основная общеобразовательная школа № 17" произошло падение растущего на газоне дерева на асфальтированный участок перед центральным входом. В результате учащемуся первого класса, восьмилетнему местному жителю были причинены телесные повреждения, от которых он впоследствии скончался в медицинском учреждении».

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Следователи считают, что ребенок пострадал в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами администрации учебного заведения, ответственными за организацию пребывания детей на его территории, — сообщила «Ленте.ру» Елена Фокина, официальный представитель подмосковного главка СКР.

Между тем источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что следствие уже определило круг подозреваемых. Это руководство школы, которое своевременно не спилило дерево, а так же тренер спортивной секции, в которой занимался мальчик — именно он выводил детей на тренировку.

Это первое уголовное дело, возбужденное по факту гибели 16 человек в результате урагана, прошедшего в конце мая по территории московского региона. По остальным случаям доследственные проверки еще продолжаются.