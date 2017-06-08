СКР заинтересовался задержанием торговавшей зеленью матери с младенцем

Екатеринбургские следователи проводят проверку по факту инцидента с женщиной, торговавшей зеленью и фруктами из своего автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел 1 июня. Между 22-летней екатеринбурженкой, вместе с которой находился ее малолетний ребенок, и полицейскими возник конфликт. Стражи порядка уличили ее в торговле без необходимых документов и неповиновении им, после чего доставили нарушительницу в отдел полиции.

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После этого следователям поступили заявления как от торговки, обвинившей полицейских в превышении полномочий, так и от сотрудников правоохранительных органов, утверждающих, что та оскорбила их. В разговоре с силовиком, которая запечатлена на видео, женщина сказала: «Вы вообще, ***** (созвучно со словом «гладь» — прим. «Ленты.ру»), мусор, реальный мусор». Она также пожаловалась, что, находясь в декрете, не получает никаких денег от государства, на что полицейский ответил фразой «Это ваши проблемы» и посоветовал устроиться на нормальную работу.

СКР не подтверждает информацию о задержании, однако сама участница инцидента Юлия Ташкова сообщила Ura.ru, что ее вместе с пятимесячным младенцем силой погрузили в полицейскую машину, а затем, забрав у нее ребенка, поместили в камеру, где держали около шести часов. «Потом обнаружили, что у меня синяк. Когда они меня толкали, пихали, я, видимо, ударилась боком о машину. Я просила, чтобы мне дали освидетельствование медэкспертизы. Не дали», — добавила она. По словам Ташковой, в итоге ее оштрафовали.

В полиции заявили Ura.ru, что женщину привозили в дежурную часть, но в камеру не сажали. Помимо этого, там уточнили, что общая сумма наложенных на нарушительницу штрафов может составить около девяти тысяч рублей.