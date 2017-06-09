С Ани Лорак попытались сорвать платье

На украинскую певицу Ани Лорак набросились пранкеры и попытались сорвать с нее платье. Инцидент произошел на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ 2017, передает телеканал «360» в пятницу, 9 июня.

На видеозаписи, опубликованной изданием, видно, как исполнительница вместе со своим спутником идет по красной дорожке (которая в данном случае оказалась зеленого цвета). К ней сзади подбегает молодой человек и дергает за платье.

Далее тот же самый пранкер снова подбегает к певице, падает на колени и начинает целовать ее платье.

Ранее в пятницу сообщалось, что украинские радикалы попытались сорвать концерт Ирины Билык. Радикалы из организации «Правый сектор» (запрещена в России) устроили потасовку с полицией, прорываясь на мероприятие.