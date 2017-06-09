Воробьев наградил лучших работников подмосковных предприятий

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил ордена и медали лучшим работникам предприятий региона, специалистам, чья деятельность связана с риском, а также многодетным родителям. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает телеканал «360».

«Очень приятно, что в канун Дня России мы собираемся здесь. Мы отмечаем каждый год заслуги жителей Подмосковья. Из честного и самоотверженного труда наших жителей и складываются наши традиции», — отметил глава региона.

В своей речи Воробьев отметил достижения генерального директора Федерального центра двойных технологий «Союз» Юрия Милехина, который внедрил в серийное производство уникальные изделия.

Кроме того, награду получил спасатель Александр Щедрин, который вынес из горящей квартиры пятилетнего ребенка. Всего в преддверии Дня России, который отмечается 12 июня, наградили 29 жителей Подмосковья.