Поклонская обнародовала документы на квартиру в Донецке

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала документы, подтверждающие, что квартира, которая фигурирует в сообщениях организации Transparency International, принадлежит другому человеку. Фотографии документов парламентарий выложила на своей странице в Facebook в пятницу, 9 июня.

«Итак, выражаю господам-грантоедам из "Трансперенси Интернешнл" глубочайшее уважение за тщательное расследование, а также почти искреннюю благодарность за энтузиазм в увеличении моего приданого. Но, к сожалению, хозяйка квартиры в Донецке не очень рада такому повороту», — написала Поклонская.

Собственницей данной квартиры площадью 29,9 квадратных метра на улице Римского-Корсакова, по данным парламентария, является Дубровская Наталья Владимировна 1974 года рождения, которая «отказалась передать ключи новым "владельцам", однако любезно согласилась предоставить оригиналы документов на свою собственность».

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Согласно этим данным, Поклонская не может быть владельцем квартиры в Донецке, так как она родилась в 1980-м, а не в 1974 году.

По мнению депутата, ранее «господа "борцы с коррупцией" в своем разоблачительнейшем расследовании» распространили поддельные документы.

«Есть у этой истории и положительный эффект. Теперь я тоже знаю, что отвечать журналистам, которые просят прокомментировать "расследования" таких вот организаций. Тьфу на них!» — добавила Поклонская.

Ранее депутат заявила Национальной службе новостей (НСН), что эта история напоминает ей работу в прокуратуре, когда она расследовала дела о злоупотреблениях со стороны сотрудников правоохранительных органов. «Когда человеку подбрасывали наркотики, оружие, патроны или деньги, — пояснила Поклонская. — А мне вот квартиру хотят подложить, 29 квадратных метров».

7 июня российское отделение международной антикоррупционной организации Transparency International опубликовало сведения о доходах Поклонской. В материале утверждается, что депутат скрыла факт наличия жилплощади в Донецке. В организации поясняли, что в неофициальной биографии бывшего прокурора Крыма говорится, что Дубровская — это ее девичья фамилия.

Парламентарий назвала эти данные ложью. Согласно декларации, у Поклонской нет в собственности недвижимости и автотранспорта.