В Пушкинский музей привезли Тициана и Тинторетто

В Пушкинском музее открылась выставка «Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе». Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Экспозиция продлится до 20 августа в главном здании музея.

На выставке покажут 23 работы трех итальянских художников эпохи Возрождения из собраний Италии и России. Как отмечают кураторы, некоторые произведения впервые покинули пределы Италии.

Среди представленных полотен — «Тайная вечеря» Тинторетто из церкви Сан Маркуола, «Саломея» Тициана из частной галереи Дория Памфили в Риме и «Венера, Марс и амур» Веронезе из собрания галереи Сабауда в Турине.

В экспозицию также попали картины из российских коллекций, в том числе из собрания Пушкинского музея и Эрмитажа.