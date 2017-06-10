Спорт
 

Гинер предсказал охоту «Барселоны» и «Реала» за Слуцким

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Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер считает, что испанские «Реал» и «Барселона» будут охотиться за Леонидом Слуцким, возглавившим английский «Халл Сити». Его слова приводит «Р-Спорт».

«Рад за Слуцкого и думаю, он может добиться успеха в Англии. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Может ли он в будущем возглавить английский топ-клуб? Думаю, "Барселона" и "Реал" устроят за ним охоту», — заявил Гинер.

«Халл Сити» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера 9 июня. Команда, в минувшем сезоне покинувшая английскую премьер-лигу (АПЛ), вылетела в чемпионшип. Слуцкий стал первым российским тренером, получившим работу на Туманном Альбионе. Перед ним ставится задача вернуть клуб в высший дивизион футбольного чемпионата страны.

46-летний Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. За этот период он завоевал с армейцами семь трофеев. Тренер ушел в отставку в декабре 2016 года.

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