Ecco создал обувь для «походки Будды»

Датский бренд обуви и аксессуаров Ecco выпустил коллекцию ботинок в спортивном стиле под названием Kinhin, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда в субботу, 10 июня.

Идея коллекции навеяна традициями дзен-буддизма и в частности практикой буддистских монахов «кинхин», или «походкой Будды». Специальная вставка из пробкового дерева в стельке, разработанная по технологии Corksphere Suspended Footbed, при носке принимает форму ступни. Крепление подошвы по технологии Fluidform DIP (вулканизация или «прямой впрыск») без клея и швов обеспечивает хорошую влагостойкость и износоустойчивость.

Марка Ecco основана в 1963 году в Бредебро (Дания) Карлом Тусби и до сих пор принадлежит членам его семьи. Производит классическую, повседневную и спортивную обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей. Заводы компании находятся в Португалии, Индонезии, Таиланде, Словакии и Китае. Весной 2017 года Ecco представил новый материал — прозрачную кожу.

