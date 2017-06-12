Прокуроры двух штатов в суде выяснят законность доходов Трампа

Генеральные прокуроры штата Мэриленд Карл Расин (Karl Racine) и округа Колумбия Брайан Фрош (Brian Frosh) планируют в понедельник подать судебный иск на президента Дональда Трампа. Как сообщает The Washington Post, они подозревают его в нарушении антикоррупционных статьей Конституции, а также в том, что он после инаугурации «получал миллионы от иностранных правительств».

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Первый в своем роде иск от государственных чиновников основан на том факте, что Трамп решил сохранить право собственности на свою компанию, когда он стал президентом. Еще до вступления в должность миллиардер заявил, что он передает свой бизнес в управление сыновьям, чтобы устранить конфликт интересов, однако прокуроры утверждают, что Трамп продолжает получать отчеты о своих активах.

Если федеральный судья даст ход делу, генпрокуроры в первую очередь потребуют раскрыть от Трампа раскрыть налоговую отчетность, чтобы оценить степень его внешнеторговых сделок. Однако они уверены, что иск дойдет до Верховного суда, поскольку адвокаты президента будут настаивать на том, что доходы не должны стать достоянием общественности.

Генпрокуроры заинтересовались гостиницей Trump International Hotel, открытой в прошлом году в Вашингтоне. В частности, их насторожило организованное там событие посольства Кувейта, изначально запланированное в отеле Four Seasons. Также под подозрение попали факты бронирования номеров представителями Саудовской Аравии — страны, которую Трамп посетил первой после того, как занял Белый дом.