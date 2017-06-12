Мир
 

В Иране ликвидированы четверо подозреваемых в терроризме боевиков

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Сотрудник иранских спецслужб у здания парламента
Сотрудник иранских спецслужб у здания парламента

Иранские полицейские уничтожили в южной провинции Хормозган четырех человек, подозреваемых в террористической деятельности. Об этом сообщает Reuters.

Сотрудники спецслужб выступили в бой с подозреваемыми и ликвидировали их. По предварительным данным, двое из погибших были иностранцами.

На месте происшествия полицейские обнаружили оружие, боеприпасы, взрывчатку а также флаг террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

7 июня группа вооруженных лиц совершила нападение на парламент Ирана. Одновременно двое мужчин и женщина открыли стрельбу в здании мавзолея аятоллы Рухоллы Хомейни, а еще одна женщина привела в действие взрывное устройство, закрепленное на теле.

В результате скоординированной атаки погибли 17 человек. Ответственность за нападения взяло на себя ИГ. Группировка пообещала устроить в стране новые теракты.

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