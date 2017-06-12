Российскую синхронистку привлекли к суду за упавший на полицейскую машину дрон

Бывшая синхронистка сборной России предстала перед судом в Дубае из-за дрона, который под ее управлением упал на полицейскую машину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство России.

В результате падения дрон повредил боковое зеркало. 23-летняя спортсменка, имя которой не уточняется, присутствовала на заседании в понедельник, 12 июня. Второе слушание состоится на следующей неделе. Как отметили в генконсульстве, обвинение ей пока не было предъявлено.

Инцидент произошел 19 мая. По информации Golf News, у дрона села батарейка, после чего девушка потеряла над ним контроль. Изначально она приехала в Дубай на три дня.