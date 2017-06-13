Fitch допустило понижение рейтингов Катара

Международное рейтинговое агентство Fitch изучает возможность понижения долгосрочных кредитный рейтингов Катара, передает ТАСС.

Сейчас они находятся на на уровне «АА». Краткосрочные рейтинги на уровне «F1+» также помещены в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением.

Это связано с решением Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Египта и ряда других стран разорвать дипломатические отношения с эмиратом.

Как отмечается в сообщении Fitch, «пересмотр рейтингов Катара отражает повышенную неопределенность», связанную с международным положением. Агентство предполагает, что кризис будет устойчивым и негативно повлияет на экономику Катара и показатели его кредитоспособности.

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В частности, отмечают аналитики Fitch, к понижению рейтингов Катара может привести отсутствие своевременного разрешения ситуации по поводу разрыва дипотношений. Дальнейшая эскалация конфликта или доказательство того, что меры, принятые против Катара, оказывают значительное влияние на экономику страны также приведут к понижению кредитных рейтингов.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Представители стран обвинили Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций, в том числе «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе группировки запрещены в России). Позднее к бойкоту присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов.