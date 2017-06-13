В Австралии 53-летний мужчина обзавелся прессом за три месяца

Житель Сиднея (Австралия) привел себя в спортивную форму за три месяца. Об этом во вторник, 13 июня, пишет Daily Mail.

53-летнего Тео Петтараса (Theo Pettaras), который занимается предпринимательством, подтолкнул на изменения внешний вид его похудевшей подруги. Вдохновившись ее примером, австралиец сумел сбросить 20 килограммов. Мужчина нарастил мышечную массу и придерживается здорового питания. Он начал посещать спортивный зал пять раз в неделю.

Старания Петтараса привели к тому, что композиция его тела стала такой же, как у 39-летнего человека. По словам австралийца, сейчас он находится в лучшей форме, чем некоторые мужчины вдвое моложе его.

В мае стало известно, что житель британского города Уоррингтон изменил свой внешний вид и приобрел спортивную форму за 12 недель. 45-летний отец троих детей Бен Джексон (Ben Jackson) сумел похудеть на семь килограммов и нарастить мышечную массу.