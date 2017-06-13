ЦБ Казахстана приступит к продаже ценных бумаг через блокчейн

Национальный банк Казахстана во второй половине 2017 года запустит продажу своих ценных бумаг с использованием мобильного приложения на основе технологии блокчейн. Об этом во вторник, 13 июня, сообщил регулятор.

Это позволит инвесторам в режиме онлайн покупать и продавать так называемые краткосрочные ноты — обязательства Нацбанка номинальной стоимостью 100 тенге (около 0,3 доллара) — с мобильного телефона, минуя брокеров и дилеров, без комиссий и налогов. «Расчеты по проведенным операциям будут осуществляться с использованием электронных денег», — отмечается в сообщении.

В будущем технология блокчейн может быть использована для размещения ценных бумаг в рамках IPO, отмечают в ЦБ Казахстана.

2 июня зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала, что Банк России начал работу над созданием национальной цифровой валюты.

В ноябре 2016 года The Wall Street Journal сообщила, что Банк Швеции (Риксбанк) обсуждает возможность выпуска национальной цифровой валюты из-за того, что жители страны все меньше пользуются наличными деньгами.

Блокчейн — это технология распределенных баз данных, основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей. Она устойчива к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации.