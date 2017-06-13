Трампа уличили в копировании стиля своего тестя и прически матери

Журналист Gizmodo Мэтт Новак (Matt Novak) заметил, что стиль отца первой леди США Мелании Трамп подозрительно похож на образ президента США Дональда Трампа. После его твита пользователи принялись разбираться, кто кого копирует, а попутно установили, что в прическе Трамп подражает своей матери.

Отец Мелании Виктор Кнавс вместе с супругой был замечен на правительственной авиабазн Эндрюс в штате Мэриленд в минувший уикенд. Репортеры сфотографировали чету, когда та спускалась по трапу.

Внимание микроблогеров привлек черный костюм и алый галстук галстук отца семейства. Они вспомнили, что в подобном образе появлялся и глава государства, причем его тоже запечатлели при выходе из самолета. Юзеры нашли и другие снимки, подтверждающие сходство.

— Blue So Blue (@BlueSoBlue1) 13 июня 2017, 01:33

Пользователи попытались понять, кто чей стиль копирует. Одни уверяли, что тон задавал миллиардер, другие сочли, что это Трамп начал подражать тестю, который старше его на три года.

Микроблогеры пошли дальше и попытались выяснить, чью прическу заимствовал президент. Они предположили, что на вкусы Трампа наверняка оказала влияние экстравагантная прическа его матери.

В феврале в соцсетях заметили, что поведение Мелании Трамп и ее манера одеваться напоминают образ Клэр Андервуд из сериала «Карточный домик» — жены Фрэнка Андервуда, который по сюжету стал президентом США.