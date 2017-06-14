Напуганные Brexit британцы устремились за немецким гражданством

Рекордное число британцев обратились за немецким гражданством. Об этом сообщает CNN.

По данным немецкого статистического ведомства, в 2016 году 2865 подданных Соединенного Королевства подали заявку на получение гражданства ФРГ. Годом ранее таковых было в три с половиной раза меньше. «По-видимому, в такой динамике есть связь с Brexit», — заявили немецкие власти.

Кроме того, британцы также высказали повышенный интерес к гражданству Италии, Швеции, Польши и Венгрии. Ирландские власти заявили о 41-процентном увеличении потока заявок на получение паспорта почти сразу после референдума о выходе Великобритании из ЕС.

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Когда Соединенное Королевство выйдет из Евросоюза (вероятнее всего это случится в марте 2019 года), то его подданные скорее всего потеряют право жить и работать в 27 странах-членах межгосударственного объединения. Финальные условия «расставания» Великобритании и ЕС будут сформулированы в ходе переговоров.

28 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры займут два года. Решение о выходе Британии из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года.

