Древнее Солнце оказалось двойной звездой

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики нашли доказательство тому, что Солнце в прошлом было двойной звездой. Препринт ученых опубликован в репозитории arXiv.org, о научной работе кратко рассказывает издание ScienceAlert.

Астрономы проанализировали радиоволновое излучение, исходящее из пылевого облака в созвездии Персея, удаленного от Земли на 600 световых лет. Это позволило определить количество обычных звезд и бинарных (двойных) систем в туманности, возраст которых был меньше или равен одному миллиону лет. Всего было обнаружено 45 одиночных звезд, 19 двойных и пять кратных (больше двух звезд в системе).

Материалы по теме Адское палево Древнее Солнце оказалось гигантской звездой

Исследователи выяснили, что все бинарные системы, дистанция между которыми равна или превышает 500 астрономических единиц (одна астрономическая единица равна среднему расстоянию от Солнца до Земли), моложе полумиллиона лет и выстроились вдоль оси пылевого облака. Чуть более старые звезды были ближе друг к другу.

С помощью статистических моделей ученые показали, что существующее распределение космических объектов в облаке могло сформироваться только в том случае, если все солнцеподобные звезды на раннем этапе своего развития имели гравитационно связанного с ними «близнеца».

Исследователи считают, что наше Солнце не является исключением. Хотя пока нет никаких доказательств наличия у него труднообнаружимого компаньона, которого называют Немезидой, астрофизики полагают, что в прошлом он действительно существовал.