Древнее Солнце оказалось двойной звездой

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики нашли доказательство тому, что Солнце в прошлом было двойной звездой. Препринт ученых опубликован в репозитории arXiv.org, о научной работе кратко рассказывает издание ScienceAlert.
Астрономы проанализировали радиоволновое излучение, исходящее из пылевого облака в созвездии Персея, удаленного от Земли на 600 световых лет. Это позволило определить количество обычных звезд и бинарных (двойных) систем в туманности, возраст которых был меньше или равен одному миллиону лет. Всего было обнаружено 45 одиночных звезд, 19 двойных и пять кратных (больше двух звезд в системе).
Исследователи выяснили, что все бинарные системы, дистанция между которыми равна или превышает 500 астрономических единиц (одна астрономическая единица равна среднему расстоянию от Солнца до Земли), моложе полумиллиона лет и выстроились вдоль оси пылевого облака. Чуть более старые звезды были ближе друг к другу.
С помощью статистических моделей ученые показали, что существующее распределение космических объектов в облаке могло сформироваться только в том случае, если все солнцеподобные звезды на раннем этапе своего развития имели гравитационно связанного с ними «близнеца».
Исследователи считают, что наше Солнце не является исключением. Хотя пока нет никаких доказательств наличия у него труднообнаружимого компаньона, которого называют Немезидой, астрофизики полагают, что в прошлом он действительно существовал.