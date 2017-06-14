В Киеве нашли билборд с улыбающимся Януковичем

В Днепровском районе Киева сохранился билборд с изображением бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом в среду, 14 июня, сообщила на своей странице в Facebook пользователь Елена Кисиль.

Она опубликовала фото рекламного щита. На снимке Янукович улыбается и поздравляет украинцев с Днем независимости. «Киев. Новороссийская площадь (метро "Черниговская"). Наши дни. "Соскучились? Соскучились? Соскучились?" — сказал бы Мориарти», — подписала снимок Кисиль.

8 июня сообщалось, что Янукович предложил пожертвовать жителям Донбасса все средства, размещенные на его имя в банках за рубежом, если таковые будут обнаружены. Пресс-секретарь старшего сына бывшего президента Украины — Александра — Юрий Кирасир назвал регулярные упоминания о «мифических миллионах и миллиардах долларов», якобы принадлежащих Януковичу, откровенной спекуляцией.

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В мае глава фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Юлия Тимошенко заявила, что считает политизированным дело о государственной измене Януковича. Она раскритиковала заявление представителя прокуратуры о виновности бывшего президента и его окружения.

Джим Мориарти — один из главных героев популярного сериала «Шерлок». Улыбающийся злодей появляется на экранах с вопросом «Miss me?» (Соскучились по мне?).