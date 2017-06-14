В Московском регионе удалось сдержать рост тарифов на электрички

В Московском регионе с 1 июля 2017 года будут проиндексированы тарифы на пригородные электрички на уровень вдвое меньше, чем предлагали железнодорожные перевозчики. Об этом стало известно «Ленте.ру» в правительстве Москвы.

«Повышение тарифов связано с ростом цен в последние годы более чем на 10-15 процентов на электрооборудование, рельсы, основные запчасти, строительные материалы», — отметил источник. При этом он подчеркнул, что правительство Москвы приложило максимум усилий для того, чтобы рост тарифов оказался ниже текущего уровня инфляции.

По его словам, решение об изменении стоимости проезда в пригородных электричках Московского региона было принято на заседании президиума правительства Москвы, состоявшемся 13 июня 2017 года. Согласно принятому решению, тариф на проезд в границах старой Москвы вне зависимости от расстояния за разовую поездку теперь составит 34 рубля, а поездки за пределы Москвы, где расстояния поделены на зоны, — 22 рубля за каждую зону.

Таким образом, среднегодовой рост стоимости к уровню 2016 года составит по Москве 3,1 процента, а по «зонному» тарифу — 3,7 процента, что меньше значения инфляции 2017 года, запланированной на уровне 4 процента. Перевозчики предлагали поднять цены на 7,8 процента.