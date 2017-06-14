Венесуэльская полиция устроила антиоппозиционный рейд по жилым кварталам

Полицейские провели рейд в жилом комлексе El Paraiso на юго-западе Каракаса. Видео с места событий публикует Ruptly.

По некоторым данным, стражи порядка задержали несколько оппозиционных активистов. Поводом для рейда послужила многочасовая протестная манифестация в этом районе.

14 июня бунтовщики подожгли здание Верховного суда страны. Четырехэтажное строение, где помимо суда располагалось отделение одного из банков, было разграблено, а компьютеры и другую электронику сожгли прямо на улице.

Беспорядки продолжаются в стране с начала апреля, из-за них уже погибли 84 человека.