Президент России успокоил обеспокоенного русофобией американца

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг, 15 июня, поблагодарил гражданина США за попытку противостоять русофобским настроениям среди американцев.

Мужчина из Аризоны записал обращение к Путину: «Я ваш поклонник. Я очень пророссийский. Вопрос: как американец, который находится в Америке и видит бешеную русофобию в своей стране, какой совет вы бы мне дали, чтобы помочь понять американцам, что Россия не враг?»

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Глава государства подчеркнул, что Москва видит в Вашингтоне союзника, а не врага. «То, что сейчас развивается русофобия в США — мы это видим, мы считаем, что это результат, прежде всего, обостряющейся внутриполитической борьбы. Но уверяю вас, что и в России очень много людей, которые с большим уважением относятся к достижениям американского народа», — сказал он.

Путин также напомнил, что Россия и США дважды в истории были союзниками — в двух мировых войнах. Глава государства выразил надежду на то, что российско-американские отношения придут в нормальное состояние, отметив, что Вашингтон в этом также заинтересован.

14 июня сенат США одобрил законопроект по расширению антироссийских санкций. В случае его утверждения американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Первый пакет санкций против России Вашингтон ввел в 2014 году на фоне присоединения Крыма и конфликта на востоке Украины.

13 июня госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая на слушаниях в сенате, заявил, что партнеры Соединенных Штатов просят Вашингтон улучшить отношения с Россией.