Женская сборная России по гандболу вышла на чемпионат мира

Женская сборная России по гандболу обыграла команду Польши в ответном стыковом матче и вышла в финальную часть чемпионата мира 2017 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в польском Кошалине в четверг, 15 июня, и завершилась победой россиянок со счетом 32:28. Первый стыковой матч прошел в Астрахани 9 июня. Сборная России также оказалась сильнее — 31:20.

Женский чемпионат мира по гандболу пройдет в Германии с 1 по 17 декабря.

Российские гандболистки — действующие олимпийские чемпионки. В финале Игр в Рио-де-Жанейро команда Евгения Трефилова обыграла француженок и впервые в истории выиграла олимпийское золото. Россиянки четырежды становились чемпионками мира (2001, 2005, 2007, 2009).