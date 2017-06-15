При пожаре из-за падения фрагментов «Союза» в Казахстане погиб человек

В Казахстане при тушении пожара, возникшего после падения обломков ракеты-носителя «Союз-2.1а», погиб человек. Об этом сообщает «Роскосмос» в четверг, 15 июня.

«По имеющейся информации, при тушении пожара погиб водитель автомобиля КамАЗ, сотрудник АО "НПО машиностроения"», — говорится в заявлении. Госкорпорация выражает соболезнования родным и близким погибшего.

По информации «Роскосмоса», пожар произошел в безлюдной местности в степи из-за сложных метеоусловий в районе падения боковых блоков (температура плюс 34 градуса, ветер с порывами до 15 метров в секунду). В настоящее время возгорание ликвидировано.

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Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление здравоохранения Карагандинской области, где упали блоки, еще один человек пострадал. 50-летний мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии, у него обожжено 45 процентов тела.

Представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов рассказал агентству, что погибший и пострадавший «выполняли работы по сбору отделяемых частей ракет-носителей». В областном департаменте по ЧС также сообщили, что оба они граждане республики.

«Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-06» по программе МКС был запущен 14 июня с космодрома Байконур. Боковые блоки носителя упали на расстоянии около 50 километров у западу от казахстанского города Жезказган.