Около британского парламента задержали вооруженного ножом мужчину

Британская полиция задержала мужчину рядом со зданием парламента Соединенного Королевства в Лондоне. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает Reuters.

Он бежал к воротам парламента и что-то кричал. По подозрению полиции, при себе у него был нож. Предположительно, мужчине больше 30 лет.

Материалы по теме Атака на Вестминстер Неизвестные пытались проникнуть в здание дворца, где заседает парламент Британии

Полиция перекрыла территорию рядом со зданием парламента. В результате инцидента никто не пострадал. По данным РИА Новости, мужчину обездвижили с помощью электрошокера.

27 апреля в Лондоне около британского парламента арестовали вооруженного мужчину.

В конце марта уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халид Масуд, находясь за рулем автомобиля, направил его на пешеходов на Вестминстерском мосту, сбил несколько человек и доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Преступник зарезал его ножом, после чего был застрелен другим стражем порядка. Жертвами теракта стали пять человек, еще несколько десятков человек получили ранения.