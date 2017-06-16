Порошенко вспомнил о поставленных им пациентам жены уколах

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что ставил уколы больным вместо своей жены, которая по профессии врач. Об этом он поведал на встрече с медицинскими работниками, передает «Украинская правда» в пятницу, 16 июня.

«Мы нарушали иногда инструкции. Я давал ей поспать час и сам ходил, ставил уколы, делал разные манипуляции, которые делали врачи», — поделился воспоминаниями глава государства. По словам Порошенко, он в течение 18 лет ходил со своей женой на ночные дежурства.

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Супруга украинского президента Марина Порошенко оставила работу врача и сейчас занимается общественной деятельностью и ведет утреннюю зарядку на телевидении.

О том, что Марина Порошенко провела первый эфир утренней зарядки «В ритме спорта» в информационно-развлекательном шоу украинского телеканала, стало известно в мае. Как рассказал глава государства, «о том, что Марина собирается снимать цикл передач, неполитических абсолютно, она со мной не советовалась». «Но я посмотрел анонс, мне понравилось», — добавил Порошенко. Он отметил, что у них в семье «демократичные отношения».