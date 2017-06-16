Лондон отказался подписывать сделку по Brexit без прояснения отношений с ЕС

Британия не подпишет договоренность о выходе из ЕС до тех пор, пока Лондон и Брюссель не договорятся об отношениях после Brexit. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства по делам Brexit.

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«Как уже говорилось ранее, мы полагаем, что соглашение о выходе Британии из ЕС и договоренность о будущих отношениях Лондона и Брюсселя должны быть согласованы одновременно, — указывается в тексте. — Мы полагаем, что процесс выхода невозможно завершить, не приняв во внимание будущих отношений. Это взаимосвязанные вещи».

28 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры Brexit — выхода из Евросоюза. Переговоры об условиях Brexit займут два года. Решение о выходе Британии из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года.