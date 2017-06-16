Вынесен приговор бывшему топ-менеджеру Пробизнесбанка за хищение двух миллиардов

Останкинский суд Москвы приговорил бывшую сотрудницу Пробизнесбанка Марину Крылову к 3,5 годам лишения свободы по делу о хищении 2,4 миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщила «Ленте.ру» пресс-секретарь суда Кристина Батырова.

Подсудимая возглавляла в кредитном учреждении управление по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями и была признана виновной в пособничестве в присвоении денежных средств. Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима, указала пресс-секретарь.

Крылова, находившаяся во время следствия под домашним арестом, была взята под стражу в зале суда.

Осужденная и ее адвокаты обжаловали приговор, дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена, сообщили в суде.

26 апреля по делу о хищении 2,4 миллиарда рублей был осужден к четырем годам бывший начальник департамента корпоративных финансов Пробизнесбанка Николай Алексеев, передает РИА Новости. Его также оштрафовали на один миллион рублей и взыскали по гражданскому иску Пробизнесбанка полную сумму ущерба.

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Дело Алексеева было рассмотрено в особом порядке. Он полностью раскаялся и признал вину в подписании фиктивных кредитных договоров, через которые из банка были выведены деньги.

По делу также проходят бывшие вице-президент по развитию бизнеса Вячеслав Казанцев, вице-президент по финансам — заместитель председателя правления банка Александр Ломов, начальник управления по работе с проблемной задолженностью, гендиректор коллекторского агентства «Лайф» Сергей Калачев и руководители пяти фиктивных фирм.

По версии следствия, они организовали выдачу подставным компаниям невозвратных кредитов.

В августе 2015 года Банк России отозвал лицензию у Пробизнесбанка, входившего в первую сотню рейтинга российских банков по размерам активов.