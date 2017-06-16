Пионеры шугейза Ride выпустили первый за почти четверть века альбом

Британская шугейз-группа Ride выпустила новый альбом под названием Weather Diaries. Об этом музыкальный коллектив сообщил в Twitter в пятницу, 16 июня.

«Weather Diaries в конце концов вышла в этот большой и красивый мир», — говорится в посте.

Материалы по теме Не запылились Артисты, которые вдруг вернулись спустя десятилетия

Пластинка стала первым релизом британцев за 21 год. Она состоит из девяти треков.

Группа Ride была основана в Оксфорде в 1988 году. Музыканты стали одними из основателей направления шугейз. Коллектив распался в 1996-м, после чего воссоединился в 2014 году. Один из участников Ride, Энди Бэлл, стал басистом группы Oasis.

Помимо Weather Diaries, в дискографии Ride четыре студийных альбома. Предыдущий, Tarantula, вышел в 1996 году.