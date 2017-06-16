Женщины принялись прятать гигантские мечи за спиной

В соцсетях женщины устроили массовый флешмоб по мотивам одной из сцен фильма «Чудо-женщина», в которой главная героиня носит меч за спиной, используя платье в качестве места его хранения. Об этом сообщает BuzzFeed.

В качестве оружия пользователи используют ненастоящие экземпляры — в основном это фанатская атрибутика из знаменитых фильмов или комиксов, причем чаще всего внушительных размеров. Многие демонстрируют сразу несколько снимков: как меч лежит на спине в спокойном состоянии и в момент, когда он необходим девушке уже в руках.

#wwgotyourback A post shared by Megzasaurusrex (@megzzzzx) on Jun 10, 2017 at 6:40pm PDT

Некоторые предпочитают демонстрировать трюк всей семьей.

Юзер под ником lucyintheskywithdinosaurs решила не останавливаться на мече и показала способ переноски молота супергероя из комиксов Marvel Тора.

В середине мая в сети активно обсуждали новую рекламу фитнес-батончиков от «Чудо-женщины». Фанатки героини комиксов и феминистки заявляли, что образ супергероини никак не связан с похудением и желанием «быть тонкой».