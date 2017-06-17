В Балашихе возбудили дело из-за брошенной в младенца зажигалки

Уголовное дело было возбуждено в отношении мужчины из Балашихи, который с высоты третьего этажа бросил в младенца зажигалку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета по Московской области.

В правоохранительных органах заявили, что инцидент произошел из-за конфликта 38-летнего мужчины с одним из местных жителей. По данным регионального главка, днем 16 июня последний находился у одного из домов на улице Советской в Балашихе и укачивал на руках малолетнюю дочь своей знакомой.

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Между ним и подозреваемым, который находился на балконе третьего этажа дома, произошла словесная перепалка. В ходе ссоры злоумышленник бросил с балкона зажигалку, которая попала младенцу в голову. В результате у ребенка была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма головы.

Дело возбуждено по части 2 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего»).

16 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту выдачи экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении шестилетнего ребенка, погибшего в результате ДТП в Балашихе. 23 апреля 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе дома насмерть сбила мальчика.

По словам свидетелей, на следующий день после ДТП записи с камер наружного видеонаблюдения исчезли. Уголовное дело не возбуждалось в течение месяца.