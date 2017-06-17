Россия
 

Кучерена рассказал историю знакомства Путина и Стоуна

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Знакомство президента России Владимира Путина и американского кинорежиссера Оливера Стоуна произошло в театре. Об этом рассказал председатель Общественного совета при МВД России адвокат Анатолий Кучерена, передает РИА Новости. По его словам, это была «непринужденная встреча», участники которой «наслаждались спектаклем».

Кучерена добавил, что именно он познакомил российского президента и американского режиссера, но кто именно стал инициатором этой встречи, адвокат уже не помнит.

Стоун работал над своим фильмом более двух лет, за это время была записана дюжина интервью — десятки часов чистого времени. В Кремле заверили, что не знают, как режиссер скомпоновал итоговый материал.

В России картину покажет Первый канал. Кинолента, состоящая из четырех серий, будет демонстрироваться в эфире с 19 по 22 июня.

В ходе съемки фильма Путин ответил на десятки вопросов Стоуна, в том числе, касающихся взаимоотношений России с несколькими президентскими администрациями США, а также ситуации на Украине и в Сирии.

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