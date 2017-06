Путин нашел ответ мечтающим о поверженной России

Президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну назвал мечтами высказывания о якобы поверженной России. Слова главы государства приводит RT в среду, 14 июня.

Стоун показал российскому лидеру обложку американского журнала Foreign Affairs с изображением раненого медведя и заголовком «Россия Путина: повержена, но пока в игре» (Putin's Russia: Down but not Out).

«Кто-то мечтает и кто-то хочет думать, что Putin's Russia down. Это их мечты. Но это не соответствует действительности», — сказал российский лидер, подчеркнув, что авторы подобных заявлений знают об этом.

Он предположил, что среди американцев и европейцев есть разные мнения о России и отношениях с ней: «Есть люди, которые смотрят хотя бы на 25, на 30, на 50 лет вперед, думают о каких-то проблемах, угрозах». Вместе с тем есть те, кто думает только о «собственных политических интересах», подчеркнул глава государства.

В ночь на 14 июня в эфир американского телеканала Showtime вышла вторая часть интервью Стоуна с Путиным. В частности, президент высказался о потенциальном ответе России на угрозы со стороны НАТО, независимости СМИ и проблемах оппозиции.

2 июня в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Владимир Путин заявил, что западные страны позволяют себе «абсолютно бесцеремонное» вмешательство в политику России.